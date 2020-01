Si chiude sul 2 pari il match con il Rende, la Casertana resta a meno uno dalla zona play off. Segna per primo Giannotti al 13' per i padroni di casa, pari di D'Angelo al 26'; Morselli riporta il vantaggio il Rende al 34' e ancora una volta è D'Angelo a pareggiare i conti al 48'.

