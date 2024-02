Si sblocca il mercato della Casertana. Il difensore Cadili, che era in esubero dopo l'arrivo di Bacchetti, si è trasferito al Picerno a titolo definitivo. Lista over di nuovo libera, dunque, senza depennare Fabbri: la cessione del centrale di difesa classe '99 apre le porte al possibile arrivo di un nuovo attaccante, mentre Cangelosi studia alternative tattiche per far fronte all'emergenza a centrocampo. Ultime ore di febbrili trattative per il diesse Degli Esposti che è alla ricerca di un vice Montalto. Aperte tutte le piste che portano a un centravanti strutturato come il bomber di Erice per dotare mister Cangelosi di una valida alternativa in quel ruolo. Non si escludono però sorprese: nelle ultime ore anche il nome dell'esterno offensivo Chiricò, che è in uscita dal Catania, è stato accostato al club rossoblu ma sulle fasce la Casertana è coperta per numero e qualità e l'operazione non sembra interessare particolarmente ai falchetti sia per costi che per utilità. Telefono alla mano e orecchie attente, dunque, per portare in rossoblù l'ultimo tassello che manca alla rosa

Perdura, intanto, l'emergenza a centrocampo. Proietti è rimasto fermo anche ieri, Toscano ha corso intorno al campo insieme a capitan Celiento. Dunque, sabato contro il Potenza, salvo sorprese mancherà il play. E allora Cangelosi prova il possibile ritorno alla difesa a tre. Soluzione di emergenza, già utilizzata a inizio campionato, con risultati per la verità tutt'altro che soddisfacenti e nei finali delle partite più combattute, ma che può tornare utile ora che a disposizione, nel reparto di attacco, ci sono tutti gli effettivi.

Nella partitella disputata ieri contro la Primavera (che si è rinforzata con l'innesto del 18enne attaccate Menna, proveniente dal Sora che gioca in D) il tecnico ha schierato inizialmente, Sciacca, Soprano e Bacchetti. Il centrocampo era a quattro con Deli e Damian centrali e Calapai e Nicoletti sulle fasce (a sinistra Anastasio è squalificato) e Curcio, Carretta e Montalto in avanti.

Tridente, come sempre, e niente classica posizione da trequartista per il bomber di Benevento che come al solito si è schierato a sinistra con ampia libertà di svariare sul fronte offensivo. Si vedrà se questa soluzione Cangelosi vorrà utilizzarla sin dal primo minuto anche nella gara di sabato (ore 20.45) o se l'ha provata come formazione di scorta magari da utilizzare in corsa e in caso di difficoltà. Di certo la fisionomia della Casertana non cambierà. Il marchio di fabbrica del tecnico siciliano è il 4-3-3 e quell'impostazione tattica resterà invariata fino alla fine della stagione. Soluzioni alternative ce ne sono, la rosa può sostenere con qualità praticamente tutti i moduli, ma ormai l'identità della squadra è ben marcata e cambi se ne possono ipotizzare solo in caso di emergenza in qualche reparto (come potrebbe essere sabato) o di particolari esigenze tattiche dettate da determinati frangenti di partite.

Anche perché gli ultimi risultati al di sotto delle aspettative (soprattutto quelli casalinghi contro Messina e Latina) non cancellano quanto di buono fatto vedere dalla Casertana per gran parte del girone d'andata. E in più sia a Benevento che sabato la squadra ha dimostrato di essere viva e volenterosa. Con il ritorno di Montalto alla piena disponibilità non resta che ritrovare il feeling con la vittoria che manca dall'Epifania (2-1 al Monopoli) e riprendere la corsa in classifica. La Juve Stabia capolista a più nove sembra al momento irraggiungibile. Ma un posto di vantaggio nella griglia dei playoff resta ampiamente alla portata dei rossoblu.