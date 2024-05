Verso l'iscrizione. Ieri sera al “Pinto” il sopralluogo dei funzionari della Questura: oggi il responso sui requisiti di sicurezza dello stadio in vista del prossimo campionato di serie C dopo che nei giorni scorsi erano stati fatti alcuni piccoli accorgimenti, richiesti per l'impianto di videosorveglianza. Sul punto c'è grande serenità tra i dirigenti della Casertana che nemmeno un anno fa, in sede di ripescaggio, ottennero il via libera all'uso dello stadio. Cinque giorni alla scadenza della domanda e quasi tutto pronto per l'invio della corposa documentazione alla Lega Pro.

Nessuna preoccupazione nella sede della Casertana dove oggi dovrebbero sistemare gli ultimi dettagli dell'incartamento compresa la fidejussione da 350mila euro, per poi, effettuate le ultime verifiche, provvedere all'invio entro la scadenza, forse anche con qualche giorno d'anticipo.

Gli scenari

Il lavoro relativo alla pratica dell'iscrizione, comunque, è quasi completato e la società rossoblu si concentra anche su due altri e più impegnativi fronti. Il primo, la ricostruzione dello stadio “Pinto”. Il presidente D'Agostino ha annunciato novità a breve e gira voce che i lavori cominceranno intorno al 20 giugno, anche se non è da escludere che si tardi di qualche giorno.

In via di definizione, dunque, la sostanziale questione del finanziamento dell'opera da 51 milioni di euro che pur qualche grattacapo ha creato nelle ultime settimane, in ordine alla scelta tra le varie proposte. Ogni dubbio lo ha fugato D'Agostino con la nota diffusa a inizio settimana. La Casertana, pur in vista dell'apertura del cantiere, non indicherà alla Lega uno stadio alternativo per la disputa delle gare casalinghe. I tecnici hanno verificato che la prima parte dei lavori non impedirà l'impiego dello stadio di viale Medaglie d'Oro per il campionato di C. Si parte dalla demolizione della curva nord e la normativa di sicurezza richiede che il cantiere sia un corpo estraneo rispetto alle aree frequentate dal pubblico.

Con i distinti adibiti a settore ospiti e la tribuna destinata ai locali, le recinzioni già presenti e necessarie a separare la nord dagli altri settori e dal campo di gioco, secondo le valutazioni dei tecnici sono sufficienti a rispondere a quel requisito, almeno in una prima fase. Più avanti se serviranno ulteriori accorgimenti le imprese li porranno in opera di volta in volta. Come sempre confermato da D'Agostino e Ciuffarella, dunque, i lavori non intralceranno la disputa delle gare casalinghe della Casertana.

Le manovre

Sul fronte sportivo sono attese a brevissimo novità circa la riconferma di Degli Esposti e l'addio ormai vicino di Cangelosi. Il diesse è rientrato in città dopo qualche giorno di riposo. Dopo un confronto con D'Agostino si scioglierà definitivamente la riserva sul mister che è comunque richiesto da alcune società di serie C. A lui si sono interessati club come il Foggia e il Pescara dove, da secondo di Zeman, Cangelosi ha scritto pagine di sport importanti ma anche altre società di serie C.

Il presidente in ogni caso, non sembra aver intenzione di intavolare un discorso sul futuro con il tecnico palermitano e si appresta a proporre a Guidi un ritorno in panchina. Questa sera l'ex allenatore rossoblu si giocherà contro il Sassuolo la conquista dello scudetto Primavera alla guida della sua Roma. Un traguardo sfiorato già qualche anno fa. Da quando è al club capitolino (due stagioni) Guidi ha già vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana e l'eventuale vittoria dello scudetto Primavera potrebbe anche rappresentare una sorta di chiusura del cerchio.

Guidi, del resto, ha 47 anni e vuole tornare quanto prima ad allenare tra i grandi. Al tecnico toscano si sarebbe interessato anche il Sorrento (Maiuri non era certo di voler continuare in rossonero) ma, in caso di addio alla Roma Primavera, la Casertana avrebbe una sorta di diritto di prelazione consistente nel rapporto di amicizia tra il presidente e Guidi e nel grande apprezzamento che il tecnico toscano ha della piazza rossoblu dopo aver lavorato all'ombra della Reggia tre anni fa. Insomma, pochi altri giorni di attesa e qualcosa di concreto comincerà a muoversi dalle parti del “Pinto”.