Tramonta l'ipotesi del recupero di Damian, c'è Matese in rampa di lancio. Il centrocampo della Casertana è in emergenza in vista della gara di lunedì contro il Foggia. Squalificato Casoli, assente Damian, a Cangelosi restano tre centrocampisti contati (quelli che giocheranno dall'inizio) ed il giovane Del Prete come unico eventuale rincalzo dalla panchina.

Al fianco di Proietti e Toscano, giocherà dunque Matese che, cresciuto nel settore giovanile rossoblù, ha già giocato in C, proprio con la maglia della Casertana, da debuttante. Poi, due stagioni fa, nell'estate della retrocessione a tavolino dei falchetti tra i dilettanti, passò al Messina sempre terza serie. Li un brutto infortunio al ginocchio lo ha costretto ad un lungo stop. A gennaio il ritorno alla Casertana: debutto con gol per lui sul campo del Nola ma poi, per lo più, tanto tempo passato in panchina. Quest'anno la riconferma. Finora Matese ha giocato una manciata di minuti in campionato. Fu titolare (e capitano) in Coppa contro il Latina ma lunedì, in occasione della delicata sfida del Pinto contro il Foggia, avrà quasi certamente, l'opportunità di esordire dal primo minuto nelle partite che contano di più. Formazione già fatta praticamente in tutti i reparti.

La difesa sarà quella che ha battuto il Taranto, in attacco, il rientrate Curcio, capocannoniere della squadra con sei reti, prenderà probabilmente il posto che aveva occupato Taurino e completerà il reparto con Montalto e Tavernelli. Poche alternative vista la lista di squalificati (Casoli) ed infortunati (Soprano, Fabbri, Damian e Carretta) e la rosa non proprio ampia in termini numerici costruita quest'estate. Un'emergenza continua alla quale la società porrà fine intervenendo sul mercato di gennaio con tre o quattro mirati ritocchi. Fino ad allora bisognerà trarre il massimo dai calciatori disponibili. Mister Cangelosi, serafico, ha spesso ripetuto: «Finchè scendiamo in campo in undici non ci sono problemi».

Chi sa se, con meno defezioni, sarebbe stato possibile raggranellare qualche punto in più rispetto ai 27 già conquistati dall'inizio del torneo. La classifica in ogni caso è straordinaria, superiore alle più rosee aspettative. E nonostante le tante assenze, contro il Foggia, la Casertana cercherà di migliorarla ancora. Ieri la squadra ha sostenuto una seduta di allenamento mattutina.

Grande attenzione sulla tattica e sugli schemi di gioco, soprattutto quelli offensivi con Damian che ha svolto solo un lavoro differenziato senza mai calciare il pallone. Ci si concentra sui movimenti di squadra da utilizzare per eludere la difesa del Foggia (quarta migliore del campionato con solo 12 gol subiti). Oggi e domani le ultime due sessioni di allenamento, poi, sarà il giorno della gara. I "satanelli" avranno al loro seguito qualche centinaio di tifosi: il Gos, vista la rivalità tra le due tifoserie, ha stabilito che la Curva nord del Pinto sarà aperta solo a 500 foggiani, che dovranno essere in possesso della fidelity card. Provvedimento analogo a quello già preso ad esempio, quando a Caserta arrivò il Benevento. Il resto dei settori, quelli destinati ai casertani, saranno invece esauriti o quasi.

C'è grande entusiasmo tra i tifosi ormai da tempo. Anche ieri in tanti hanno affollato i punti vendita dei biglietti e si corre spediti verso il sold out di distinti e tribuna. Entusiasmo peraltro condiviso anche nella comunità sportiva locale. Anche la Casertana, infatti, riceverà il premio Coni per il ritorno in serie C attraverso il ripescaggio, in occasione della cerimonia di consegna che in programma lunedì pomeriggio alla Scuola allievi della polizia di Stato di Caserta.

A ritirare il premio sarà il presidente D'Agostino che poi, come altre migliaia di casertani, raggiungerà il Pinto per assistere a Casertana-Foggia che si giocherà alle 20.45.