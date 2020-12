La Casertana ha comunicato di aver completato il deposito del progetto esecutivo del nuovo Pinto. L'adempimento ha richiesto qualche giorno in più rispetto alle previsioni a causa della difficoltà nel caricamento del corposo elaborato consegnato all'amministrazione comunale per via telematica. Il faraonico progetto. Suggerito dal patron D'Agostino e immaginato dall'Aurora immobiliare dell'imprenditore del frusinate Antonio Ciuffarella, prevede la demolizione del Pinto e la ricostruzione in loco di un impianto da 16mila posti, interamente coperto e dotato di un centro commerciale e di servizi per il pubblico. La cantierizzazione, ultimati i prossimi step amministrativi, è possibile per il mese di aprile.

