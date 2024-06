Casertana, la prossima è la settimana della svolta. Fissato il calendario degli incontri e degli appuntamenti che segneranno il futuro del club in termini sportivi e di impiantistica. Ieri il presidente D'Agostino ha consegnato alla segreteria la documentazione redatta negli uffici di Caianello e inerente i criteri economici e finanziari richiesti dalla Lega per l'iscrizione al prossimo campionato.



Si attende ora il via libera della Questura all'impiego del “Pinto” dopo le verifiche di sicurezza effettuate nella serata di giovedì. Poi, lunedì o al massimo nel giorno della scadenza, martedì, si provvederà all'invio della domanda di iscrizione al prossimo campionato di serie C.

Negli stessi giorni il presidente D'Agostino ha in programma un paio di incontri per chiudere gli ultimi contratti di finanziamento della ricostruzione dello stadio. Nel corso della settimana il patron chiederà un incontro con il sindaco Marino in cui si fisserà la data di inizio del lavori con relativa cerimonia di taglio del nastro al cantiere che comincerà dalla curva Nord (secondo alcune voci dovrebbe essere intorno al 20 giugno). Nessuna preoccupazione circa il felice esito del reperimento della tranche finale dei fondi da 51 milioni di euro che servono per l'abbattimento e la ricostruzione del “Pinto” e per la costruzione del nuovo impianto destinato al tennis in zona Saint Gobain (di fronte al “PalaVignola”). Pare sventato anche il rischio di un rinvio dell'inizio lavori di qualche settimana.

Le idee

Novità decisive sono attese anche sul fronte sportivo. La proprietà sembra aver deciso in maniera definitiva: proporrà al diesse Degli Esposti la riconferma anche per la prossima stagione. Dopo una serie di valutazioni D'Agostino è pronto a continuare con il dirigente che ha guidato il settore tecnico della società nelle ultime due stagioni. Degli Esposti è in sede già da ieri: si incontrerà con il presidente tra oggi e domani e dovrebbe accettare di restare alla Casertana nonostante qualche voce di mercato lo abbia accostato alla Juve Stabia e da ultimo al Potenza.

Diametralmente opposte le intenzioni per quanto riguarda la posizione di mister Cangelosi. La proprietà ha fissato per mercoledì l'incontro decisivo con il tecnico palermitano. D'Agostino non ha intenzione di proporre la riconferma all'allenatore perché non è affatto contento di come è stato gestito il periodo di crisi tra gennaio e febbraio scorso e soprattutto non ha gradito l'impostazione tattica troppo prudente della decisiva gara playoff di ritorno contro la Juventus Next Gen (i falchetti avrebbero passato il turno anche perdendo con un gol di scarto e finì con una sconfitta per 3-1). Sempre possibile un ribaltone ma se ne saprà di più a metà settimana. In ogni caso Cangelosi sarebbe richiesto anche da altri club di C e non resterà certo senza panchina.



Dopo aver incontrato il mister palermitano, D'Agostino chiamerà Guidi e gli proporrà di allenare la Casertana nel prossimo campionato. L'unico dubbio è la disponibilità della Roma Primavera a liberare il tecnico toscano che ha svolto un ottimo lavoro in giallorosso: l'amicizia che lega Guidi al presidente, comunque, dovrebbe essere un buon viatico per l'esito positivo della trattativa. Qualora le cose dovessero andare diversamente dal previsto, D'Agostino e Degli Esposti valuteranno ipotesi alternative. Se Guidi dovesse declinare l'invito a condurre la Casertana il prossimo anno, nel mirino dei falchetti potrebbe finirci Enzo Maiuri.

Non andò bene l'ultima volta in D, il tecnico fu esonerato a metà campionato nel 2022. Ma quell'addio non fu certo burrascoso e il tecnico tarantino di origini milanesi, quest'anno in C, alla guida del Sorrento, ha svolto un ottimo lavoro dopo aver vinto il campionato di D con i rossoneri. Ancora prematuro perché in cima alla lista dei desideri di D'Agostino c'è Guidi. In ogni caso la prossima settimana traccerà buona parte del futuro del club. All'esito degli incontri in programma arriveranno certamente novità importanti.