«Del mio futuro parlerò con la società nei prossimi giorni». Così Federico Guidi dopo la sconfitta nella finale per lo scudetto Primavera contro il Sassuolo di venerdì sera. L'allenatore della prima squadra giovanile della Roma è in cima alla lista dei desideri di D'Agostino per il dopo Cangelosi. Il presidente della Casertana e il tecnico palermitano hanno in programma un incontro per mercoledì e in quella occasione, quasi certamente, le strade si separeranno. Dopo, l'assalto a Guidi che è in cima alla lista delle preferenze del patron, per diventare il nuovo allenatore dei falchetti. Alla guida del settore tecnico resterà con ogni probabilità Degli Esposti.

Ma non c'è solo la programmazione sportiva nella lista degli impegni della Casertana nei prossimi giorni. A inizio settimana è attesa la svolta per il via ai lavori al "Pinto". Tra domani e martedì D'Agostino dovrebbe chiudere i contratti con un paio di investitori per poi fissare la data di apertura del cantiere di concerto con il sindaco Marino. All'orizzonte una ridistribuzione di quote all'interno di Caserta Stadium, società attualmente costituita dall'Aurora Immobiliare di Antonio Ciuffarella (con il 76% delle quote), Casertana (con il 19%) e Consorzio stabile Santa Rita (4%). Le quote per un valore nominale di 100mila euro (tanto il capitale sociale del sodalizio) sono state sottoscritte in sede di progettazione. Diversi saranno gli attori e le rispettive quote nella fase esecutiva: chi finanzierà il progetto, infatti, aderirà anche a Caserta Stadium partecipando pro quota ai ricavi della gestione della parte commerciale dell'impianto. Alla Casertana resterà l'uso esclusivo delle zone dedicate all'attività sportiva e le quote ulteriori che D'Agostino vorrà eventualmente sottoscrivere.

Il finanziamento dei 51 milioni di euro che servono per la costruzione (ma 4 sono già stati spesi per la progettazione come si legge nel piano finanziario dell'opera) sarà dunque in parte a carico dei nuovi investitori che hanno acquistato o acquisteranno in questi giorni la concessione novantennale di parte delle aree commerciali a realizzarsi all'interno del nuovo "Pinto". Di qui la necessaria nuova ripartizione delle quote societarie all'interno di Caserta Stadium. Novità che saranno illustrate in dettaglio nei prossimi tempi. Ciò che conta e che i lavori comincino quanto prima (si parla di una data intorno al 20 giugno) e che ci siano tutte le garanzie finanziarie per portarli a termine nei due anni stabiliti dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo approvato dal Comune (e sul punto D'Agostino è sempre stato sicurissimo, come confermato anche in una nota diffusa dal club a inizio settimana).

Sul fronte iscrizione il club è ancora in attesa del via libera della questura sulla rispondenza dello stadio ai requisiti di sicurezza dopo che si è provveduto nei giorni scorsi a una miglioria all'impianto di videosorveglianza. Una volta ricevuto il documento la Casertana, che ha già pronta la restante parte dell'incartamento, invierà il plico alla Lega. C'è tempo fino a martedì ma anche sul punto, in sede, non ci sono preoccupazioni di sorta. Tempo di grandi novità, insomma, in seno alla Casertana che conta di cominciare la nuova stagione sportiva con il cantiere del "Pinto" aperto e la certezza di avere il nuovo stadio a disposizione nel giro di qualche mese.

Nelle prossime settimane bisognerà definire il progetto sportivo. Sciolto il nodo allenatore ci sarà da determinare un obiettivo per il prossimo campionato e cominciare a costruire la squadra. Partendo però da qualche certezza costituita dalle riconferme di calciatori che hanno vestito il rossoblu nella scorsa stagione. Tra gli altri, ci dovrebbero essere Tavernelli, Calapai e Carretta. Loro, come Paglino e qualcun altro, hanno ancora uno o due anni di contratto con i rossoblu. Ma non è da escludere che la Casertana decida di chiedere anche il rinnovo del prestito di qualche calciatore. Tra questi Anastasio che è del Monza, ma che avrebbe piacere a giocare un altro anno al "Pinto".