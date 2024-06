Nuovo tavolo tecnico in questura e via libera in ordine ai requisiti di sicurezza del “Pinto”. Questa mattina la Casertana completerà la pratica di iscrizione al prossimo campionato inviando in Lega la documentazione completa. Sono servite oltre due ore, ieri pomeriggio, per trovare la quadra e ottenere il via libera, in particolare su alcuni piccoli accorgimenti all'impianto di videosorveglianza dello stadio, necessari a facilitare l'identificazione futura dei responsabili di eventuali intemperanze da parte delle tifoserie.



Nessuna preoccupazione, problema risolto e domanda di iscrizione ormai completa in ogni sua parte: la Casertana sarà regolarmente ai nastri di partenza del prossimo campionato di C e sul punto non c'erano mai stati dubbi.

Ci sarà con il diesse Degli Esposti alla guida del settore tecnico. Manca solo l'ufficialità ma ulteriori conferme della già scontata permanenza del diesse a Caserta arrivano dei social. Ieri il responsabile marketing Vecchione ha postato un selfie che ritrae lui, Degli Esposti con il pollice in su e la figlia del presidente D'Agostino Mena. Tutti e tre sorridenti in un ufficio: «Io ancora lo tengo qua» ha scritto Vecchione completando il post.



Parteciperà anche il diesse all'incontro che domani, salvo clamorosi ribaltoni, segnerà la chiusura del rapporto di lavoro con mister Cangelosi. Il tecnico allenerà altrove nella prossima stagione: è stato accostato a Foggia e Pescara ma anche il Picerno si sarebbe fatto avanti con lui per sostituire il partente Longo. Troppo grande la delusione della proprietà per la gestione dello scontro playoff con la Juve Next Gen: uno strappo che appare troppo grande da ricucire.

Dopo l'addio a Cangelosi, l'assalto a Guidi sempre a patto che il tecnico toscano chiuda la sua avventura alla Roma Primavera. In caso contrario si vaglieranno altre alternative. Oltre a Maiuri, potrebbe entrare nel mirino della Casertana l'allenatore ex Modena Bianco. La scelta preferita dal presidente, evidentemente condivisa da Degli Esposti, però, come è noto, è Guidi e il primo approccio ci sarà con lui.



Giorni molto intensi per D'Agostino che in queste ore sta incontrando alcuni investitori interessati ad acquistare parte dei negozi da realizzare all'interno del nuovo stadio. Ieri i primi appuntamenti a cui avrebbe partecipato anche il titolare di Aurora Immobiliare e socio del presidente nell'impresa per la ricostruzione del “Pinto”, Ciuffarella. Anche oggi sono in calendario altri incontri. Novità per il finanziamento dei 51 milioni di euro occorrenti per la realizzazione del nuovo stadio (ma 4 sono già stati spesi in sede di progettazione) arriveranno in settimana. Sempre in questi giorni D'Agostino e Ciuffarella, dopo un incontro con il sindaco Marino, dovrebbero rendere nota la data di inizio dei lavori prevista intorno al 20 giugno.

Qualche altro giorno di lavoro intenso, insomma, poi si potrà cominciare a discutere anche della squadra per il prossimo campionato, di obiettivi e budget. L'idea di massima, però, è quella di confermare un blocco consistente dei calciatori protagonisti di questa stagione chiusa al quarto posto (quinto sul campo al netto della penalizzazione del) e al primo turno della fase nazionale playoff. Un risultato prezioso da cui ripartire. Dissipare un patrimonio tecnico così importante sarebbe un errore. Del resto è parte della filosofia del diesse Degli Esposti, come confermato con fatti dalle due campagne acquisti condotte alla, puntare su quanto di buono c'è già a disposizione. Una buona base su cui costruire.