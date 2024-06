Nuovo stadio: «Apriremo il cantiere entro fine mese». L'annuncio è del presidente D'Agostino e arriva a

margine della due giorni di incontri in cui il massimo dirigente della Casertana, insieme al giemme di Aurora Immobiliare Ciuffarella, ha chiuso gli ultimi accordi per il finanziamento dei 51 milioni di euro occorrenti per la realizzazione dello stadio. Una giornata importante per il futuro del club che sempre ieri ha formalizzato l'iscrizione al campionato di serie C. Inviata in mattinata tutta la documentazione occorrente alla partecipazione al prossimo campionato, inclusa la fidejussione e l'incartamento relativo ai requisiti infrastrutturali. E ora, in attesa di maggiori dettagli sull'identità degli ulteriori investitori che parteciperanno con D'Agostino e Ciuffarella e il Consorzio Stabile Santa Rita alla ricostruzione del Pinto, la società può dare il via alla programmazione tecnica.

APPROFONDIMENTI Salernitana, Petrachi nuovo direttore sportivo Avellino, D'Agostino «Ci riproveremo il prossimo anno» Benevento, voglia di riscatto tra tifosi e giocatori

Su altri temi il presidente ancora non si sbilancia ma, ormai certa la riconferma del ds Degli Esposti, potrebbe slittare a domani l'incontro che era in programma per oggi tra il presidente, il dirigente e mister Cangelosi. Il tecnico è stato accostato a diverse società, da ultima il Picerno, ma aspetta di parlare con la Casertana prima di prendere altri impegni (del resto il suo contratto scade a fine giugno). Sembra fermo intento di D'Agostino interrompere, seppur cordialmente, il rapporto con l'allenatore palermitano, dopo la delusione per l'eliminazione dai playoff contro la Juventus Next Gen e la non condivisione di alcune scelte di formazione del mister in quella e in altre precedenti occasioni. Dunque, salvo clamorosi ribaltoni, sarà addio.

Non è più un segreto che in cima alla lista delle preferenze del massimo dirigente per la sostituzione di Cangelosi, c'è mister Guidi della Roma Primavera (che ha perso la finale scudetto contro il Sassuolo). Il tecnico giallorosso sarà contattato nel fine settimana, dopo l'incontro del patron e del ds con Cangelosi, ma starebbe valutando anche altre soluzioni, in caso di addio alla Roma.In particolare, Guidi sarebbe stato contattato dal Milan per allenare la formazione rossonera Under 23, pronta a partecipare al prossimo campionato di serie C.Dall'altro lato, però, il legame con la piazza rossoblu e con la proprietà è ancora molto forte dopo l'esperienza condivisa tre anni fa (i falchetti chiusero al decimo posto e furono eliminati al primo turno dei playoff) e di certo non scarterà a priori la proposta della Casertana. Se non si dovesse chiudere con Guidi, nella lista dei papabili nuovi tecnici rossoblu ci sono anche Bianco (ex Modena) e Maiuri che ha condotto negli ultimi due anni il Sorrento.

Di tempo ce n'è ancora, il mercato apre il primo luglio e, sbrigata la pratica iscrizione, Degli Esposti è già al telefono per vagliare disponibilità e cominciare a stilare la lista, come al solito corposa, di calciatori nuovi e da confermare per la rosa del prossimo campionato. Con quali obiettivi e ambizioni di classifica, non è ancora chiaro. Sul punto la società non si sbilancia ancora, ma l'impressione è che a un solido gruppo di riconfermati, si aggiungerà un mix di giovani ed esperti per costruire una rosa competitiva, in grado di stare stabilmente nelle zone alte della classifica. Del resto il prossimo girone C si appresta infuocato, ci saranno ancora Avellino e Benevento, l'ambizioso Catania e il neopromosso Trapani, altrettanto ambizioso, senza dimenticare il Crotone. Un girone di ferro, in cui la Casertana non intende fare da comparsa.