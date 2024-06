Casertana, si separano le strade con Degli Esposti

A sorpresa, si separano le strade della Casertana e del direttore sportivo Alessandro Degli Esposti. L'addio è stato ufficializzato in giornata dalla società attraverso una nota.

«La Casertana Fc comunica che, alla scadenza naturale del contratto prevista per il 30 giugno prossimo, si divideranno le strade con il direttore sportivo Alessandro Degli Esposti. Al direttore va il ringraziamento per il lavoro svolto in questi due anni al servizio dei colori rossoblu e un augurio di un prosieguo di carriera di ricco di soddisfazioni personali e professionali».

Si chiude dopo due stagioni, dunque, l'avventura di Degli Esposti da direttore sportivo rossoblu.