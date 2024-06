Almeno 12 giocatori, molti dei quali esperti, sotto contratto anche per la prossima stagione. Il direttore sportivo che sostituirà Degli Esposti alla Casertana non partirà certo da zero. Cinque difensori, quattro centrocampisti e tre attaccanti non risultano in scadenza di contratto. E con un accordo di massima già in pugno con Cangelosi, il compito del nuovo diesse sarà quello di completare la rosa nella maniera più opportuna secondo i piani societari.

Tra i difensori ancora sotto contratto ci sono i centrali Sciacca e Bacchetti e i terzini Fabbri (si è ripreso dalla rottura del crociato e può giocare sia a destra che a sinistra), Calapai e Paglino. In mediana due protagonisti della stagione appena conclusa come Proietti e Toscano, Deli e il giovane Matese oltre all'under del 2005 Del Prete che torna dal prestito al Barletta. Tra gli attaccanti sotto contratto Tavernelli, Carretta e il 18enne Galetta che ha esordito in C con Cangelosi. Tra i prestiti i big Celilento, Curcio e Anastasio (potrebbe essere riconfermato). Lista esaustiva ma non definitiva visto che il club non sempre comunica la durata dei contratti.

Lo scenario

Un gruppo solido dal quale ripartire per costruire la squadra con la ferma considerazione del fatto che le vie del mercato sono infinite e che quindi anche i prestiti possono essere rinnovati così come i contratti risolti a fronte di una cessione. Però non si riparte da zero e con Cangelosi in panchina probabilmente diversi di questi calciatori resteranno in rossoblu. Il progetto della società sembra orientato a un ringiovanimento.

Calciatori meno esperti rispetto a quelli che non saranno riconfermati, ma di prospettiva. Un progetto orientato alla crescita costante di un gruppo che dovrà giocare per vincere il campionato nell'arco di due o tre stagioni. Questo anche perché con l'inizio dei lavori al “Pinto”, la società non reputa opportuno programmare la promozione da subito, soprattutto in un girone che si preannuncia agguerritissimo. Anche per questa ragione la scelta del diesse è di importanza capitale.

D'Agostino non si aspettava di dover sostituire Degli Esposti e ora è assorto da profonde riflessioni. Domani ha degli appuntamenti che forse lo aiuteranno a prendere una decisione che sarà rapida ma non affrettata. Un errore potrebbe costar caro. Voci di mercato hanno accostato ai falchetti l'ex Avellino De Vito e l'ex Novara Rubino ma i due profili non sembrano interessare. Di obiettivi concreti, almeno fino a domani, non ce ne saranno. Una svolta dovrebbe arrivare nel corso della settimana, stavolta decisiva, con l'annuncio di direttore sportivo ed allenatore che con ogni probabilità sarà Cangelosi.

L'impianto

Poi via al calciomercato e all'apertura del cantiere per la ricostruzione del “Pinto”. Entro fine mese ha annunciato D'Agostino anche se una data precisa non c'è ancora. L'idea è quella di celebrare il momento con una piccola cerimonia alla quale sarà invitato anche il sindaco Marino.

Del resto il sindaco ha sempre appoggiato l'idea del nuovo “Pinto” come propostagli dall'Aurora Immobiliare e da D'Agostino e la macchina comunale, come sempre ha sottolineato anche Ciuffarella, si è mossa con rapidità e competenza per dare il via alla gara d'appalto europea che ha poi portato alla concessione dell'impianto di viale Medaglie d'Oro a Caserta stadium.