TERAMO - Una partita pazza, rocambolesca, che ha certificato la forza di nervi di una Casertana che si è dimostrata più forte delle assenze. Il risultato non sorride ai falchetti, che incappano in una sconfitta che ci può stare ma non è una batosta. Il Teramo ottiene il terzo successo di fila e si rilancia in chiave playoff, la Casertana resta in scia e soprattutto dimostra di esserci di testa. Perché ogni volta che il Teramo scappa e prova a farlo, i campani rispondono colpo su colpo, la tengono sempre in vita e, dopo aver preso le misure agli abruzzesi, rischiano addirittura di pareggiare questa sfida senza senso.