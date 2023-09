Ultimo giorno di mercato per la Casertana e sono giunti puntuali i nuovi arrivi. In mattinata c'è stato l'atteso annuncio dell'approdo in maglia rossoblù di Alessio Curcio del quale si attendeva la firma già giovedì. Risolti gli ultimi dettagli con il Catanzaro, Curcio ha firmato ieri il contratto che lo legherà al club rossoblù per un anno con la formula del prestito. Quello del 33enne attaccante è un acquisto di spessore per la categoria. Lo scorso campionato ha dato il suo contributo contribuito nella trionfale cavalcata del Catanzaro verso la promozione in serie B. In passato ha indossato le divise di Renate, Arzachena, Vicenza, Catania e Foggia dove in due stagioni ha avuto modo di lavorare con Cangelosi, in quel periodo vice di Zeman. «Conosco bene Cangelosi - ha detto Curcio - e di lui non posso che avere ottimi ricordi. Se a livello calcistico stiamo parlando di un allenatore straordinario, dal punto di vista umano andiamo addirittura oltre».

Ma il lavoro del diesse Alessandro Degli Esposti non si è fermato certo lì al fine di assicurare a Cangelosi una squadra in grado di ben figurare in campionato. Dopo l'annuncio del deposito del tesseramento del portiere Venturi, il diesse ha messo a segno altri due colpi di spessore con gli arrivi del centrocampista Mattia Proietti e dell'attaccante Adriano Montalto, entrambi acquistati a titolo definitivo. Proietti, 31 anni, nelle ultime 5 stagioni ha indossato la casacca della Ternana, mentre in passato ha militato per sei stagioni consecutive nelle file della Virtus Bassano per poi giocare a Pescara e Teramo. Montalto, 35 anni, con 9 reti in 22 presenze, ha contribuito in maniera significativa la scorsa stagione alla promozione della Reggiana in serie B. Per la punta siciliana presenze in serie cadetta con Trapani, Ternana, Cremonese, Venezia e Reggina.

Con Montalto si completa la casella della punta centrale, elemento importante per il 4-3-3. In ordine cronologico, in precedenza era giunta l'ufficializzazione dell'arrivo in prestito dall'Avellino del difensore centrale Ramzi Aya. Trentatreenne italo-tunisino, Aya vanta una lunga esperienza in Lega Pro con le maglie di Reggiana, Rimini, Torres, Fidelis Andria e Catania per poi approdare in serie cadetta con Pisa, Salernitana (anche tre presenze nella massima serie) e Reggina prima di approdare lo scorso anno all'Avellino. Aya è infortunato e sarà utile nei prossimi mesi. Mercato chiuso, quindi, per la Casertana, almeno per i giocatori ancora sotto contratto. Da oggi potrà eventualmente operare attingendo dal nutrito elenco di elementi svincolati.

Ieri, intanto, prima uscita stagionale della Casertana che ha affrontato in un allenamento congiunto l'Equipe Campania, formazione composta da giocatori svincolati che cercano di tenersi in condizione in attesa di una possibile chiamata: 3-1 il risultato finale a favore dei rossoblù grazie a una doppietta di Turchetta e a un gol di Taurino, su assist dello stesso "flauto magico". Dell'ex Catanzaro Tony Letizia il gol del momentaneo pareggio dei disoccupati. Nel primo tempo la Casertana si è schierata con 4-3-3 con Venturi in porta; Paglino, Soprano, Cadili e Fabbri da destra a sinistra della linea difensiva; Del Prete, Damian e Matese a centrocampo; Galletta, Turchetta e Taurino a comporre il tridente offensivo. Nella ripresa spazio agli altri componenti della rosa. Non hanno preso parte al test, oltre al neo acquisto Curcio, l'attaccante Tavernelli e il centrocampista Toscano, tenuti prudenzialmente a riposo per un lieve affaticamento.

Trattandosi della primissima uscita con diversi giocatori aggregati da pochissimo tempo, la squadra sembra già dare un'idea di gioco vicine a quelle del suo allenatore. Al di là delle reti messe a segno, bene Turchetta e Taurino, che hanno giocato entrambi i tempi, e anche Carretta che ha fornito sprazzi di gioco piuttosto interessanti. Da segnalare, infine, che il match di esordio della Casertana contro il Benevento del 17 settembre è finito nella lente d'ingrandimento dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive. L'organo nazionale di controllo degli eventi sportivi, infatti, ha sospeso il giudizio per un ulteriore approfondimento invitando, comunque, la Casertana, tramite la Lega Pro, a non avviare ancora la vendita dei biglietti.