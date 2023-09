«Vogliamo vincere». Esordisce così il presidente Giuseppe D'Agostino alla presentazione della squadra, mentre i tifosi scandiscono forte il suo nome. Cangelosi prova a dettare calma: «La vittoria più grande è consolidare la categoria per ora». «Non è vero. Vogliamo vincere» ribatte D'Agostino annunciando tre o quattro colpi importanti. Il simpatico siparietto dipinge il grande entusiasmo che anima la Casertana. «Era il nostro obiettivo - ha detto il diesse Degli Esposti - spero che questa serata rappresenti un punto di partenza». L'entusiasmo è alle stelle. Si tocca con mano, si percepisce dalla partecipazione delle centinaia di tifosi e curiosi alla serata al Real sito del Belvedere di San Leucio che, si apre, però, con un velo di tristezza. Il capitano Pasquale Rainone, ieri, ha dato l'addio al calcio a 35 anni. Un serio problema fisico lo ha costretto a saltare la parte finale della scorsa stagione. Il difensore non ha mollato, si è curato a Milano ma purtroppo non potrà tornare a giocare.

La Casertana lo ha salutato con una clip commovente, e insieme il calciatore e i presentatori hanno ripercorso la carriera del capitano che, in gran parte, è stata a tinte rossoblù. Un gesto di riguardo nei confronti di Rainone che dal suo esordio contro il Lecce in C, da difensore quasi sconosciuto marcò Moscardelli senza fargli praticamente toccar palla, di partite con la Casertana ne ha giocate 194 e che, all'indomani della retrocessione a tavolino in D decise di tornare a dare una mano a quella che era diventata la sua squadra del cuore. Al commosso saluto a Rainone fa da contrappeso l'abbraccio ideale dei tifosi ai calciatori.

Ieri è arrivato a Caserta l'ultimo della lunga serie di volti nuovi: si tratta di Armando Anastasio, 27enne terzino sinistro in prestito dal Monza. Per lui una lunga militanza in serie C e anche qualche presenza in B con il Pordenone. Applausi per lui e per tutti i compagni di squadra. Dal flauto magico Turchetta, che ha deciso di ripartire ancora dalla Casertana, ai nuovi attaccanti Carretta e Tavernelli ai confermati Soprano, al portiere Venturi. Una rosa da completare in alcuni ruoli e soprattutto in quello del centravanti. Il nome caldo è quello di Alessio Curcio del Catanzaro ma l'impressione è che non sia lui l'unico obiettivo di Degli Esposti per quel ruolo. Difesa e centrocampo sono ormai quasi al completo (serve un terzino destro per completare le coppie e un altro centrocampista di qualità) e a meno di due settimane dal debutto contro il Benevento (la Casertana ha ottenuto il rinvio delle prime due giornate) e con i tesseramenti ancora bloccati per via del tardivo ripescaggio, va più che bene. Lo pensano anche i tifosi che hanno acclamato Degli Esposti così come l'allenatore Cangelosi. Il tecnico con i suoi modi sempre garbati e professionali e con gli ottimi risultati del campo ottenuti nella scorsa stagione, sta entrando nei cuori dei tifosi. Con le immagini della scorsa stagione si è aperta la serata. Un modo per ripercorrere momenti negativi e gioiosi del torneo di D che, attraverso la vittoria del playoff, ha favorito il ritorno in C della Casertana. In platea, in rappresentanza del sindaco Marino che ha il Covid, il suo vice Casale («Firma per il nuovo stadio a settembre», dice. Con lui tante altre autorità cittadine.

Soprattutto, la presentazione ha destato l'interesse di tantissimi tifosi. Raggruppati in piedi gli ultras che, come al solito, hanno festosamente interrotto con cori le parole dei presentatori. Via via tutti i calciatori si sono alternati sul palco a suscitare un entusiasmo che si traduce anche nei numeri della campagna abbonamenti. In soli due giorni sottoscritti già quasi duecento tagliandi. Un traguardo importante se si considera che nella stagione in cui arrivarono Castaldo e Floro Flores non si raggiunse neppure quota 900. Insomma il ritorno in C attraverso il ripescaggio sembra aver dato il via a una potente ondata di passione. Ora la parola passa al campo. Il 17 settembre al Pinto c'è il derby con il Benevento.