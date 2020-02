Rinfrancata dal positivo pareggio di Catanzaro, la Casertana affila le armi in vista del match casalingo di domani contro la Vibonese. Quella contro la compagine calabrese degli ex Tito e Taurino, è il primo di tre impegni racchiusi nell'arco di appena sei giorni. Mercoledì, infatti, è previsto il turno infrasettimanale che vedrà i rossoblù impegnati in trasferta contro la Sicula Leonzio, mentre tra sette giorni anticipo del sabato Pinto dove sarà di scena il derby con la Cavese per il quale si profila il divieto di trasferta per la tifoseria metelliana poiché il match è stato segnalato dall'Osservatorio del Viminale tra quelli connotati da profili di rischio per la pubblica sicurezza. Già all'andata, infatti, ai casertani fu impedita la presenza sugli spalti. Con tre gare in sei giorni, il tecnico Ginestra, in termini di formazione, dovrà fare i conti anche con le fatiche che possono derivare da tre impegni così ravvicinati tra loro.



Di certo c'è che dalla gara di Catanzaro, giocata senza Petta, D'Angelo e Zito, sono giunte indicazioni confortanti sull'efficienza dei sostituti. Insomma, il livello di competitività, almeno domenica scorsa, non è sceso, anche se è chiaro che ogni partita ha storia a sé. Per domani c'è nel gruppo rossoblù una gran voglia di tornare a quella vittoria che manca ormai da più di due mesi (1-0 in quel di Terni), intervallo che aumenta se consideriamo che al Pinto sono tre i mesi che non si esulta per un successo, da quando, cioè, Rainone e compagni si imposero nel derby contro l'Avellino lo scorso 17 novembre.



Domani non ci sarà Silva, appiedato per un turno dal giudice sportivo per raggiunto limite di cartellini gialli, ma rientra Petta. In difesa, quindi, davanti al portiere Cerofolini, confermati Rainone e Caldore nelle posizioni di Catanzaro con Petta che dovrebbe sostituire Silva in posizione centrale. Problemi di abbondanza, invece, per quanto concerne il centrocampo alla luce dei rientri di D'Angelo e Zito, con quest'ultimo che ha scontato il suo turno di squalifica e che ha anche completamente smaltito i problemi fisici accusati dopo il match con il Bisceglie. Possibile che sia D'Angelo che lo stesso Zito possano essere impiegati nella posizione di mezzala, magari con l'ex Salernitana spostato più avanti in fase di possesso a dar manforte alle punte. Ciò anche perché Ginestra potrebbe confermare fiducia sulla fascia sinistra a uno Zivkov apparso in grande spolvero, gol a parte, a Catanzaro tanto da meritarsi la nomination nell'undici ideale del raggruppamento meridionale della serie C. Sulla corsia opposta potrebbe essere riconfermato Adamo, anche lui positivo nel match del Ceravolo, mentre in cabina di regia spazio ancora a Santoro, scelte che, inoltre, consentirebbero alla Casertana di fare anche minutaggio. Per quanto concerne il fronte offensivo, infine, stante l'assenza di Cavallini che è ancora alle prese con problemi di natura muscolare emersi alla vigilia della trasferta di Catanzaro, scelta obbligata con la coppia formata da Castaldo e Starita, quest'ultimo alla ricerca di un gol che manca ormai da quasi tre mesi quando andò a bersaglio il primo dicembre scorso nel derby contro la Paganese. Ancora panchina, quindi, per Corado, pronto comunque a dare il suo contributo in caso di necessità. Restiamo, ovviamente, nel campo delle ipotesi, poiché, come è suo solito fare, lo stesso Ginestra scioglierà ogni dubbio nelle ore immediatamente precedenti l'inizio di una partita di fondamentale importanza per il cammino futuro della sua squadra. © RIPRODUZIONE RISERVATA