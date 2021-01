"Cavalcare l'entusiasmo per superare la fatica". Le quattro vittorie conquistate in venti giorni hanno guarito la classifica della Casertana ma affaticato una squadra già stremata dal Covid e mister Guidi, in vista dell'anticipo di domani sul campo del Foggia, sa che non si può abbassare la guardia: "Affronteremo una squadra che sa come far giocare male l'avversario, si difende bene e corre con grande ordine. Non a caso - spiega il tecnico della Casertana - ho sempre detto che la partita di andata contro il Foggia è stata la nostra peggiore in questo campionato. Dovremo imporre il nostro gioco e spingere per mettere la gara su binari confacenti alle nostre caratteristiche. Una partita sporca sarebbe difficile da controllare per noi". Restano i problemi di formazione per i falchetti che, come a Castellammare, giocheranno con gli uomini contati: unico uomo in più rispetto al derby di mercoledì, il neo acquisto Longo prelevato proprio ieri dal Fano. Oggi il club ha ufficializzato le cessioni di Valeau e Fedato. In corso le trattative per portare a Caserta Sdaigui del Gubbio e Rosso del Mantova.

