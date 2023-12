Si fa sempre più crescente l'attesa per il match di domani che vedrà la Casertana ospitare il Foggia. La corsa al biglietto continua a prescindere dalla giornata rossoblu indetta dalla società, evento peraltro già previsto in sede di sottoscrizione degli abbonamenti che domani, unitamente alle tessere di favore, non saranno validi. Tutto ciò per la consapevolezza da parte dei tifosi casertani sia dell'importanze del match sia della rilevanza in termini campanilistici. Tra rossoblù e rossoneri non c'è stata mai simpatia (un esempio i cori beceri inneggianti al Vesuvio nella gara del 30 novembre del 2015) anche se tra le opposte tifoserie scontri non ce ne sono stati. In città sono comparsi striscioni in città per invitare i tifosi ad affollare il "Pinto".

Ma è soprattutto ai fini della classifica che la partita di domani sera (fischio d'inizio alle 20.45) assume un'importanza particolare poiché un successo a spese del Foggia conferirebbe ulteriore nuovo entusiasmo nell'ambiente. Ciò anche in considerazione del fatto che, in caso di vittoria, ci sarebbe la concreta possibilità di recuperare terreno su almeno una tra la capolista Juve Stabia e l'inseguitrice Benevento, avanti in graduatoria, rispettivamente, di cinque e due punti, e che oggi si affronteranno davanti alle telecamere di Rai Sport. Senza dimenticare il difficile confronto che attenderà l'altra vicecapolista Picerno ospite del Cerignola. Insomma, si prevede un'altra tappa del cammino della Casertana che potrebbe assumere contorni importanti circa le eventuali sue ambizioni.

La Casertana, come nelle ultime uscite di campionato, dovrà affrontare questo impegno din piena emergenza in termini di giocatori da mandare in campo. La seduta mattutina di allenamento di ieri ha confermato la probabile nuova assenza di Damian. Il centrocampista, giunto la scorsa estate dalla Ternana, anche ieri ha seguito un programma di lavoro personalizzato per il perdurare dei problemi al polpaccio che gli hanno fatto saltare le ultime due gare di campionato. Stante anche la squalifica di Casoli, scontata, a questo punto, la presenza in campo dal primo minuto di Matese finora utilizzato con il contagocce. Non sono neanche cinquanta, infatti, i minuti in cui il ventiduenne centrocampista rossoblu è stato impiegato, ma per la gara di domani si dovrà giocoforza fare di necessità virtù.

Cangelosi, del resto, è tecnico abile a motivare i suoi giocatori e basta vedere lo spirito con cui elementi di provata esperienza e reduci da campionati di categoria superiore hanno affrontato e stanno affrontando le partite fin dalle prime difficilissime giornate di campionato dove la condizione fisica e la chimica di squadra erano ancora alle prime fasi, per apprezzare il lavoro svolto finora dal tecnico palermitano. Centrocampo a tre con Proietti Toscano e, quindi, Matese, a meno di un cambio di modulo (tipo il 3-4-3) difficile da ipotizzare ben conoscendo le idee tattiche dello stesso Cangelosi.

In difesa continua l'assenza di Soprano, la cui ultima presenza in campo risale al match contro il Cerignola, quando, peraltro, andò anche a bersaglio. Nel reparto torna almeno Cadili che ha scontato il suo turno di squalifica, anche se con la difesa a quattro la scelta cadrà su Sciacca e capitan Celiento. In attacco, infine, reparto che deve fare ancora i conti con l'assenza di Carretta, si registra il ritorno di Curcio che in settimana si è allenato a pieno regime con il resto del gruppo. Una freccia importante all'arco di Cangelosi che potrà contare sul tridente formato oltre che dallo stesso Curcio, anche da Montalto e Tavernelli, quest'ultimo in grande forma e che sembra avere un conto in sospeso con le compagini pugliesi. Le tre reti messe a segno finora dall'ex Triestina, infatti, ci