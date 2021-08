Castaldo alla Paganese, è ufficiale: «Qui progetto serio e ambizioso»

Gran mossa della Paganese che, dopo una campagna acquisti ricca di operazioni, piazza un autentico colpo in termini di esperienza e qualità. Luigi Castaldo è un nuovo giocatore azzurrostellato. L'esperto attaccante (oltre 500 presenze tra B e C e 150 gol), dopo aver girovagato tanto in Campania, arriva anche alla Paganese, avendo firmato questa mattina il contratto annuale che lo legherà al club liguorino. La fumata bianca è giunta stamattina, ma la trattativa era avviata già da qualche settimana, solo che il calciatore ha preferito aspettare l'evolversi della situazione Casertana dove ha militato negli ultimi tre anni indossando anche la fascia di capitano. Il rigetto della sospensiva, richiesta proprio dal sodalizio rossoblù, da parte del Tar del Lazio, che di fatto li ha escluso dai campionati professionistici, ha fornito l'accelerata giusta all'operazione. Castaldo si lega così alla Paganese e da domenica, una volta effettuati i test anti Covid, si aggregherà al gruppo in partenza per il mini ritiro di Chianciano Terme.

In città è esploso l'entusiasmo per l'arrivo del bomber di Giugliano, anche lui felice di vestire l'azzurrostellato: «Ringrazio il presidente e il direttore - ha detto Castaldo - c'è stima reciproca. Io ho atteso l'esito della vicenda della Casertana, mi dispiace tanto e gli auguro di poter rinascere perché merita tante soddisfazioni. Sono contento di questo nuovo percorso, spero di fare ciò che ho sempre fatto: dare il massimo per la maglia che indosso, la onorerò, la suderò in allenamento e in partita, e poi i gol ovviamente. Qua c'è un progetto serio ed ambizioso, il presidente ha fatto tanti sacrifici, avevo altre richieste ma avevo dato la parola alla Paganese e questo vale più di tutto. Ho segnato tante volte contro la Paganese - ha sorriso - stavolta sono qui e non c'è pericolo».