In cerca della fuga, con un orecchio teso a questo pomeriggio, quando il Latina scenderà in campo contro il Brindisi, per continuare il testa a testa in vetta alla classifica di serie C. La Juve Stabia si prepara alla sfida di domani sera (18.30) al Romeo Menti contro il Monopoli con il chiaro intento di dare continuità al momento magico vissuto fin dall'avvio del campionato e, perché no, continuare a cullare il sogno del primato che in questi giorni sta accendendo e non poco la piazza, che ha ormai archiviato le amarezze dello scorso campionato.

La miglior difesa del campionato, un sol gol subito nelle prime cinque gare del torneo in corso, con Bellich e Bachini che, ritrovatisi dopo gli anni in coppia a Lucca, hanno subito mostrato una grande intesa nel reparto arretrato, senza dimenticare le parate di Demba Thiam. Difficile far gol alla Juve Stabia di questi tempi, anche la sfida di Cerignola di lunedì sera ne è stata la conferma, con un secondo tempo praticamente condotto dai pugliesi, realmente pericolosi sotto rete, però, in una sola occasione.

Ad infiammare i tifosi, ma anche gli addetti ai lavori, sono state in queste prime cinque giornare soprattutto le giocate di Leone che, scuola Juventus, frenato nel corso della sua carriera da vari acciacchi, hanno confermato il valore di un calciatore ancora under. All'appello non manca certo l'attacco, che ha trovato in Candellone l'uomo in grado di fare reparto da solo, ed a sportellate con gli avversari, ma anche due calciatori come Romeo e Piovanello che sembrano aver scalato gerarchie, conquistando un posto da titolari (per ora) inamovibili. «Sono felicissimo di questo gruppo ribadisce da tempo Pagliuca - per passione, abnegazione, sono encomiabili. Ragazzi che vengono ogni giorno al campo con il sorriso, la voglia di sgobbare ed allenarsi perché stanno bene insieme, e questo non è affatto scontato. I momenti difficili verranno, ne sono certo, ma questo tipo di approccio potrà esserci d'aiuto anche in futuro, quando non tutto girerà per il verso giusto. Col Monopoli cerchiamo continuità, dobbiamo mettere fieno in cascina, l'obiettivo principale era e resta la salvezza».

Con i pugliesi, dunque, alla ricerca di tre punti per continuare a tenere il primato, con un Menti che in questi giorni, anche grazie alla vendita (finalmente) on line dei tagliandi, va verso il tutto esaurito. La vera novità, però, potrebbe arrivare dal mercato. Alla vigilia della partita di Cerignola il club ha ufficializzato l'innesto di Marco Meli, un altro ex Siena, vecchia conoscenza di Pagliuca, che, da trequartista, potrebbe essere la novità sotto l'aspetto tattico. L'impressione è che, però, un attacco con Meli dietro due punte sarà un esperimento a gara inoltrata: difficile ipotizzarlo fin dalle prime battute. Non solo perché squadra che vince non si cambia, ma in vista del turnover di mercoledì per la sfida di Coppa Italia con il Potenza.