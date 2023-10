La parola d'ordine è sempre "salvezza", ma intanto la Juve Stabia si gode il primato solitario in classifica. Sconfitto, di misura, anche il Monopoli, al termine di una gara che si è infiammata nel finale, con la doppia parata di Thiam che ha regalato i tre punti, l'undici di Pagliuca stacca tutte e guarda la classifica dall'alto verso il basso. Numeri importanti che ben chiariscono il valore di una rosa costruita per mantenere la categoria, assemblata in estate con le idee più che con il denaro, ma che sul campo ha saputo dare frutti per molti insperati.

«È un gruppo bellissimo questo dice Andreoni, alla prima al Menti dopo il contratto sottoscritto alla vigilia del match di Cerignola la settimana precedente - E non lo dico come frase fatta. Ci hanno messo un niente a farmi sentire a casa, forse anche perché ci sono tanti ragazzi giovani, e tutto è stato più facile. Un bel mix, con calciatori che hanno alle spalle tanti campionato in ben altre categorie, e che possono dare consigli preziosi a tutti, un allenatore preparato. Ringrazierò all'infinito il direttore Lovisa per la grande occasione che mi ha concesso».

Relegato tra gli svincolati, costretto ad allenarsi con una compagine di serie D per tenersi in forma in attesa di una chiamata, Andreoni ha subito confermato di avere una condizione invidiabile, e si è inserito subito, da titolare col Monopoli, negli schemi di Pagliuca: «Quando mi è stata proposta la Juve Stabia racconta -, non stavo nella pelle, non è servito neppure un istante per dare la mia disponibilità. Un bel progetto, una grande società, ancora non ci credo. La forma fisica? Ovviamente posso crescere, ma mi sto trovando bene anche con lo staff tecnico che mi ha aiutato a mettermi subito in linea coi compagni».

Il gol di Romeo a metà della ripresa, la doppia parata di Thiam nel recupero, tremila persone sugli spalti, Andreoni elogia il pubblico di casa: «Mai vista una cosa simile. Ascoli era una piazza importante, calda, ma uno stadio come il Menti, un vero catino, non poteva che dare delle emozioni incredibili. Non ho capito più nulla dopo il gol, quando poi c'è stato l'intervento del nostro portiere è stato meraviglioso. Una vera e propria ciliegina in una serata da incorniciare, per me e per i compagni».

Mercoledì i gialloblù di nuovo in campo nell'impianto di via Cosenza, dove tornerà il Potenza, superato in campionato solo dieci giorni fa. Pagliuca ha già annunciato che ci sarà un turnover totale, anche in vista della trasferta di domenica col Brindisi che ha fermato l'altra capolista, il Latina. In campo tutti quelli che fino ad ora hanno trovato meno spazio, sia per vederli all'opera, che per mettere benzina nelle gambe in vista di un prosieguo di campionato che, si augurano i tifosi, la Juve Stabia potrà vivere ancora da protagonista assoluta.