L'amministratore delegato dal Calcio Catania, Pietro Lo Monaco, è stato colpito da alcuni tifosi etnei, che contestano la gestione della società, mentre si trovava sul traghetto che collega Messina e Villa San Giovanni. Lo Monaco si stava recando a Potenza per seguire la gara valida per gli ottavi di finale della Coppia Italia di Serie C.

Il Catania giocherà comunque oggi a Potenza la gara di calcio valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. Lo ha reso noto la stessa società con una nota spiegando che «alla violenza si reagisce con lo sport» e annunciando la presentazione di un esposto alla Procura distrettuale del capoluogo etneo sui «numerosi fatti d'odio e di scellerata istigazione all'odio registrati in questi mesi».