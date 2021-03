L'Avellino crolla 3-1 a Catania: Braglia ko dopo 14 risultati utili di fila

Brutta sconfitta per l'Avellino per 3-1 sul campo del Catania. I lupi interrompono così la striscia positiva che durava da 14 gare. Da dimenticare la prestazione della difesa biancoverde. La squadra non stata la stessa degli ultimi match. Per i catanesi in rete due volte Russotto al 3’ e al 34’ e Sarao su rigore al 95’. Gol della bandiera per l'Avellino con D’Angelo, sempre su rigore, al 45’.

Domenica prossima i lupi ospiteranno la Virtù Francavilla per riscattare la negativa performance in terra siciliana. Soprattutto il primo tempo è stato da dimenticare per stessa ammissione del tecnico Braglia. In settimana si rifletterà sugli errori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA