Catania escluso, la Juve Stabia torna nei playoff: «Battiamo la Paganese»

Se la decisione del Tribunale di Catania restituisce al campionato di serie C una nuova classifica, e alla Juve Stabia addirittura il nono posto utile per l’accesso ai playoff, l’undici di Walter Novellino sembra non poter ancora tirare i remi in barca affrontando al Menti una Paganese praticamente alle ultime chance per evitare la lotteria dei playout. Non cambiano i 44 punti dei gialloblù, avendo perso sia all’andata che al ritorno con gli etnei, ma la nuova graduatoria consente di riprendere dal cassetto il sogno promozione anche se il deferimento del club e l’eventuale penalizzazione impongono a Troest e soci di provare ad ottenere il massimo nelle ultime tre gare di campionato: «Affrontiamo un derby – ha spiegato alla vigila Novellino - una gara difficile contro una buona Paganese che cercherà di far bene contro di noi. Il modulo? Abbiamo disputato ottime gare sia col 4-3-3 che con il 3-5-2, l’unica vera partita che abbiamo fallito è stata col Monterosi, poi per il resto sono soddisfatto. Il vero problema, semmai, sono le assenze. Tolto Eusepi, in avanti abbiamo solo Evacuo e Della Pietra che avevano giocato di meno, e che hanno per forza di cose bisogno di tempo per carburare e allinearsi ai compagni. Vedremo, fino alle ultime battute prima del derby c’è tempo. Sappiamo che i tifosi ci tengono, ma anche noi vogliamo cercare di incamerare quanto più possibile fino alla fine. In settimana ho visto il gruppo motivato, ha lavorato bene, faremo una grande partita».