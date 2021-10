Catania-Juve Stabia, Novellino sfida il suo pupillo Baldini

Ancora una siciliana sulla strada della Juve Stabia che, dopo la sfida di lunedì sera al Menti, domani sarà di scena al “Massimino” di Catania in una sfida che vede Novellino come grande ex di turno. Il tecnico stabiese ricorda con affetto, e non senza rimpianti l’esperienza etnea: «Beh, credo di avere fatto un buon lavoro a Catania – dice -, ma sono anche dispiaciuto dell’epilogo, avrei voluto fare i play-off. Sono sempre uno che cerca di fare gli interessi del club, ma evidentemente qualcosa non funzionò. Ora, però, sono concentrato solo a centrare il meglio per la Juve Stabia».

Un Catania che può riprendersi dopo un avvio stentato: «Hanno un’ottima squadra, gente come Russotto, Piccolo, Maldonado, che in questa categoria possono fare la differenza. Poi conosco benissimo Baldini, che avevo con me nel Napoli della promozione, era un secondo allenatore in campo, un ragazzo speciale nello spogliatoio, si capiva che aveva tutto per intraprendere la carriera in panchina».

Eusepi dal primo minuto, una Juve Stabia che cerca, però, il colpo grosso in una trasferta storicamente ostica: «Si, stiamo bene – conclude Novellino -, abbiamo lavorato con serenità in settimana e credo di possa fare qualcosa di positivo. Eusepi? Partirà nell’undici titolare, anche se ovviamente sappiamo che la condizione non è ottimale dopo l’infortunio. Questa è una squadra con ampi margini di miglioramento, possiamo crescere, c’è gente che non ha fatto la preparazione, ma credo che da qui in avanti sarà solo un crescendo».