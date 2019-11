In serie C termina sul 3 a 1 la sfida tra Catanzaro e Avellino. Al 23' Favalli porta in vantaggio i padroni di casa con un tiro a porta vuota. Raddoppio al 28' con un colpo di testa di Nicastro. Al 44' l'Avellino riapre il match: a segno Di Paolantonio. Nel secondo tempo (76') tris del Catanzaro con Kanoute.



