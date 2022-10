Catanzaro-Juve Stabia, Zigoni c'è: «Forti anche contro la capolista»

Ha chiesto ai più esperti di prendere per mano la Juve Stabia e dalla sfida di Catanzaro, in programma domani pomeriggio, mister Colucci attende risposte serie da parte di tutti.

Gianmarco Zigoni, colpo dell’estete per esperienza e qualità ma ancora ai margini per una condizione non ottimale, sembra convinto di poter dare la svolta: «Dispiace per il pari col Foggia - ha spiegato l’attaccante -, avremmo potuto incassare tre punti pesanti, ma ci stiamo lavorando sugli errori. Dobbiamo e possiamo fare meglio».

Il 3-5-2 il modulo a lui più congeniale: «Abbiamo giocato così coi pugliesi, provandolo in due soli allenamenti, e magari trovare l’amalgama, i tempi, non è stato facile, ma a me piace. È quello con cui ho avuto le maggiori soddisfazioni. Credo sia congeniale a questa squadra».

A Catanzaro per contrastare la schiacciasassi del campionato: «Una gara difficile, ma possiamo giocarcela».