Una grandinata di reti nel test “bagnato” contro la formazione Berretti. La Cavese lavora sulle ali dell'entusiasmo dopo le due vittorie consecutive, di misura ma di gran prestigio, contro Viterbese e Monopoli. Gli aquilotti hanno la seria intenzione di migliorare il trend positivo - tre i turni positivi, contando anche il pari con il Catanzaro - e l'avversario autorizza a essere ottimisti.



Al Menti arriva il Bisceglie, penultimo della classe in condominio con Rieti e Sicula Leonzio. Le sconfitte subite proprio per mano di queste ultime due formazioni sono sicuramente servite da lezione ai ragazzi di Sasà Campilongo, pronti a non sottovalutare l'impegno coi nerazzurri pugliesi per tentare l'aggancio alla zona playoff.



Nel test di ieri contro la Berretti biancoblu si sono messi in evidenza Galfano, autore di una tripletta e Sandomenico con due centri personali. A completare il tabellino i vari Sainz-Maza, Spaltro, Germinale, Addessi, e Di Roberto. Scattata infine la prevendita per la partita in programma domenica alle 15. Il botteghino dello stadio Menti resterà chiuso, dunque sarà possibile acquistare i tagliandi nei punti prevendita o, nel giorno della gara, al Bar Dolci Momenti in via Cosenza, nei pressi dello stadio di Castellammare di Stabia. © RIPRODUZIONE RISERVATA