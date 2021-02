Cavese, sono 23 i tesserati positivi: rinviata la gara interna col Potenza

La Lega Pro ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Cavese-Potenza, da calendario in programma sabato 27 febbraio prossimo allo stadio Simonetta Lamberti.

La decisione scaturisce dal focolaio Covid che ha colpito la compagine metelliana nell'ultima settimana. Nella mattinata di oggi i tesserati hanno effettuato un nuovo ciclo di tamponi che ha evidenziato la positività di altri 2 calciatori della prima squadra.

Da giovedì a oggi, il conteggio complessivo è di 23 tesserati biancoblu contagiati: 15 calciatori, 4 componenti dello staff tecnico e 4 dirigenti. La Lega Pro ha disposto dunque il rinvio sulla base della documentazione inviata dalla dirigenza della Cavese, ma anche delle prescrizioni del Dipartimento di Prevenzione Sanitaria dell'Asl Salerno.

La situazione in casa biancoblu resterà sotto costante monitoraggio, anche per comprendere se ci saranno miglioramenti nei numeri o se toccherà rinviare anche la gara in trasferta con la Ternana, in programma mercoledì 3 marzo prossimo.

