Tre reti nel test in famiglia disputato ieri sul sintetico del Desiderio di Pregiato. La Cavese prosegue negli allenamenti in vista del posticipo di lunedì col Potenza, ma deve fare i conti ancora con un'infermeria affollata. Restano da verificare le condizioni dei vari Addessi, Rocchi, Badan, Nunziante e Germinale. Oltre ovviamente al lungodegente Kucich per il quale la stagione va considerata chiusa con largo anticipo.



Senza contare che contro i lucani, mister Campilongo dovrà rinunciare pure agli squalificati Matera, Bulevardi e Cesaretti. Permane dunque la situazione di piena emergenza per gli aquilotti, chiamati anche a trovare la giusta tranquillità dopo la strigliata di patron Santoriello, seguita al ko esterno contro la Casertana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA