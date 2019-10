Miguel Angel Sainz Maza firma una doppietta nel test in famiglia disputato questo pomeriggio dalla Cavese. Sull'erba del Simonetta Lamberti, la formazione di Sasà Campilongo ha battuto per 6-1 la formazione Berretti biancoblu, con De Rosa, Addessi e Matera a completare il tabellino dei marcatori.



Contro la Sicula Leonzio, il tecnico aquilotto dovrà rinunciare per squalifica al centravanti Germinale, appiedato per un turno dal Giudice Sportivo. Da verificare anche le condizioni di Marzorati, Stranges e Nunziante.



Intanto, i tifosi metelliani potranno acquistare fino a sabato 2 novembre prossimo i tagliandi per la gara di Lentini, al costo di 11,50 euro, compresi diritti di prevendita. I biglietti sono disponibili presso la Cartoleria Tirrena di corso Mazzini a Cava de' Tirreni. Ultimo aggiornamento: 19:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA