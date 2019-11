Il capitano De Rosa e Russotto in grande evidenza nel test disputato questo pomeriggio dalla Cavese contro la formazione Berretti biancoblu. Una doppietta ciascuno nel 7-0 finale in favore della prima squadra, che ha mandato a segno in pratica l'intera batteria offensiva.



A completare il tabellino ci sono infatti Sainz-Maza, Di Roberto e Sandomenico. Buone notizie dunque dal reparto d'attacco per mister Campilongo, che nella trasferta di Viterbo dovrà fare a meno di El Ouazni, fermato da un problema muscolare che lo terrà ai box per qualche settimana.



Rispetto alla gara di Catanzaro, il tecnico potrà contare di nuovo sul difensore centrale Matino, che contro il Catanzaro ha scontato la squalifica di un turno rimediata a margine della partita esterna con la Sicula Leonzio: il difensore ex Nocerina e Potenza era stato espulso per doppia ammonizione nel match con gli etnei. © RIPRODUZIONE RISERVATA