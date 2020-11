Sarà Vincenzo Maiuri il nuovo tecnico della Cavese, dopo le recenti dimissioni di Giacomo Modica. Il tecnico nativo di Milano, ma tarantino di adozione, era stato vicinissimo all'accordo col Foggia a fine settembre scorso; ma quando tutto sembrava ormai ufficiale, c'è stato l'inatteso divorzio a quanto pare per divergenze sulla gestione tecnica.

Il 51enne allenatore ha già allenato in Campania: in carriera, Casertana, Nocerina, Portici e Sorrento. A Nocera ha vinto il campionato di Eccellenza e la Coppa Italia Dilettanti regionale, collezionando tuttavia un inatteso esonero nella successiva stagione in Serie D.

Brillantissima invece l'esperienza alla guida del Sorrento nella scorsa stagione, conclusa al terzo posto a quota 50 punti, con distacco di 5 punti dalla capolista Bitonto - poi penalizzata per illecito sportivo - e 4 punti dal Foggia.

Maiuri non guiderà tuttavia la Cavese già nella gara di domenica contro il Foggia. In panchina ci sarà Michele Facciolo, vice di Giacomo Modica che ha lavorato con gli altri componenti dello staff scelto dal trainer siciliano. Solo dopo il match coi satanelli, la società ufficializzerà la risoluzione dell'accordo con i collaboratori di Modica e l'arrivo del nuovo allenatore.

