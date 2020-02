Pochissimo tempo per smaltire le fatiche del big match col Bari, poi subito testa al turno infrasettimanale. Doppia casalinga per la Cavese, che prova a ricucire il gap con la zona playoff, ospitando al Menti un Rende che ha bisogno di punti per tenersi a distanza dall'ultimo posto.



Mister Campilongo, che assisterà alla gara dalla tribuna per squalifica, ritrova un'ulteriore alternativa in prima linea. Scontata la squalifica, Germinale potrebbe trovare subito una maglia da titolare nella sfida in programma domani alle 18.30. Al rientro da stop disciplinare pure il portiere D'Andrea, mentre restano fermi ai box per infortunio i vari Kucich, Badan, Rocchi, Nunziante, Favasuli, Lulli e Addessi.



La gara sarà diretta dal signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato da Paolo Laudato (Taranto) e Francesco Bruni (Brindisi). Qui di seguito la lista dei convocati biancoblu.



Portieri: 12 Bisogno, 36 D’Andrea, 37 Abibi

Difensori: 2 Polito, 13 Marzupio, 24 Marzorati, 25 Spaltro, 26 Matino, 38 Ricchi

Centrocampisti: 4 Castagna, 11 Sainz-Maza, 17 Mirante, 21 Matera, 33 Bulevardi, 35 De Luca

Attaccanti: 7 Di Roberto, 9 Cernaz, 10 De Rosa, 18 Germinale, 29 Cesaretti, 30 Russotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA