La Cavese ha reso noto che tre tesserati sono risultati positivi agli ultimi controlli sanitari nell'ambito dei protocolli anti-Covid. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare, in attesa del nuovo ciclo di tamponi cui si sottoporrà l'intero gruppo prima squadra.

A ogni modo, non subirà variazioni di orario né di data la gara contro il Foggia, prevista per domani alle 17.30 allo stadio Simonetta Lamberti. Lo staff tecnico, guidato provvisoriamente da Michele Facciolo in attesa dell'annuncio del nuovo allenatore, non ha potuto diramare l'elenco dei convocati per domani.

Tanti invece gli assenti tra le fila dei satanelli. Il trainer Marco Marchionni non potrà disporre dei vari Di Stasio, Naessens, Agostinone, Di Masi e Moreschini. Non convocati invece Dema, Mascolo e Tomassini.

