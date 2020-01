Termina la settimana corta di lavoro per la Cavese, che ha ripreso solo ieri gli allenamenti dopo la pausa delle festività natalizie. Oggi la squadra di mister Campilongo ha sostenuto un'amichevole in famiglia, prima di concedersi un'ulteriore breve pausa per la giornata dell'Epifania.



Il test è terminato col punteggio di 6-0 per la formazione in maglia blu, con in evidenza Russotto e Matino, autori di una doppietta ciascuno contro i compagni in casacca bianca. Il tabellino dei marcatori è stato completato dalle singole reti di Matera e Addessi.



La squadra si ritroverà in campo martedì pomeriggio sul prato del Simonetta Lamberti. Si torna al consueto programma di lavoro settimanale, in vista della delicata sfida casalinga contro la capolista Reggina, in programma sabato 11 gennaio prossimo alle 15, allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. © RIPRODUZIONE RISERVATA