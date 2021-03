Cavese ancora decimata dal Covid: rinviata anche la gara con la Ternana

La Lega Pro ha ufficialmente rinviato la gara tra Ternana e Cavese, in programma da calendario mercoledì 3 marzo prossimo allo stadio Libero Liberati. Il focolaio Covid in casa biancoblu scoppiato 10 giorni fa ha di fatto decimato il gruppo a disposizione di Sasà Campilongo, causando già sabato il rinvio della partita interna con il Potenza.

La Lega Pro ha disposto il rinvio perché ad oggi sono disponibili, tra gli aquilotti, meno di 13 calciatori della rosa di prima squadra, tra i quali almeno un portiere. Questi i numeri minimi previsti per la disputa di una partita ufficiale. In aggiunta, la decisione è scaturita per i provvedimenti che l'Asl Salerno, da protocollo, ha fatto scattare per tutti i contatti diretti della formazione biancoblu.

Si resta ora in attesa di conoscere le date per il recupero di entrambe le partite della Cavese, con quella interna contro il Potenza che riveste ovviamente maggiore importanza nel cammino salvezza degli aquilotti.

