Il big match con la seconda della classe non nasce sotto i migliori auspici per la Cavese. Ancora una volta, infatti, Campilongo è costretto a fare i conti con una lunghissima lista di assenti. Domani pomeriggio al Menti arriva il Bari e affronterà gli aquilotti in versione molto rimaneggiata.



Squalificati D'Andrea e Germinale, ad assistere dalla tribuna alla partita saranno anche i vari Kucich, Badan, Rocchi, Nunziante, Lulli, Favasuli e Addessi. Ci sono però anche notizie positive per il tecnico di Fuorigrotta, che ritrova Marzorati e Russotto di rientro da squalifica, ma pure De Rosa e Cesaretti che hanno smaltito i rispettivi problemi fisici.



Abbondanza dunque almeno in prima linea per gli aquilotti, che hanno recuperato in extremis pure il centrale difensivo Matino, reduce da un leggero acciacco rimediato nella sgambatura di metà settimana. Qui di seguito la lista completa dei convocati di mister Campilongo.



Portieri: 12 Bisogno, 31 Nunziata, 37 Abibi

Difensori: 2 Polito, 13 Marzupio, 24 Marzorati, 25 Spaltro, 26 Matino, 38 Ricchi

Centrocampisti: 4 Castagna, 11 Sainz-Maza, 21 Matera, 33 Bulevardi, 35 De Luca

Attaccanti: 7 Di Roberto, 9 Cernaz, 10 De Rosa, 29 Cesaretti, 30 Russotto

