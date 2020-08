La Cavese ha reso noto di aver annullato la conferenza stampa di presentazione della nuova annata, prevista per la tarda mattinata di oggi presso un noto hotel di Cava de' Tirreni.



Il club ha optato per la cancellazione dell'evento, per un accertamento sanitario in corso fra i tesserati sottoposti nelle ultime ore al rigido protocollo anti Covid-19 previsto dalla Federcalcio.



Test e visite mediche sono stati completati ieri, in vista della partenza per il ritiro di Nusco prevista per domani. La Cavese resterà nella località irpina fino al prossimo 29 agosto, sostenendo gli allenamenti allo stadio comunale “Fontanelle”. © RIPRODUZIONE RISERVATA