Non si giocherà più in notturna il primo turno del 2020 per la Cavese. La squadra di Sasà Campilongo anticiperà sì a sabato 11 gennaio prossimo il big match contro la capolista Reggina, ma il fischio d'inizio è stato fissato alle 15, a dispetto dell'originaria “collocazione” alle 20.45.



Gli aquilotti potranno godersi ancora un giorno di riposo, prima del raduno fissato per sabato 4 gennaio, subito a ritmi altissimi. Si riprenderà infatti subito con una doppia seduta, con appuntamento mattutino sul sintetico del campo Antonio Desiderio di Pregiato e lavoro pomeridiano invece sull'erba del Simonetta Lamberti.



In chiave mercato, gli obiettivi del club sembrano ben definiti, sulla scorta degli input che mister Campilongo ha fornito all'area tecnica e al patron Santoriello. Possibile qualche altra partenza, mentre in entrata, almeno sul piano numerico dovrebbero arrivare un esterno mancino e un attaccante. © RIPRODUZIONE RISERVATA