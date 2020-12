Cavese proiettata al mercato in queste ultime ore del 2020. La società, attraverso il consulente di mercato Antonio Schetter, ha già avviato numerosi contatti. In difesa potrebbe tornare il centrale Gabriele Rocchi, classe 1996 che già l'anno scorso ha vestito la maglia biancoblu. In questa prima parte di stagione ha militato tra le fila dell'Avellino.

Un volto nuovo già si allena con il gruppo. A Pregiato si è visto oggi il belga Corentin Fiore, terzino sinistro classe 1995 che dopo una lunga militanza allo Standard Liegi è approdato in Italia al Palermo: coi rosanero 2 presenze in Serie B nella seconda parte dell'annata 2017-18.

Nella stagione successiva è sceso in Serie C indossando la casacca dell'Imolese, collezionando 25 presenze. In carriera anche esperienze con i belgi del Cercle Brugge e con il Teramo.

Intanto, sono stati ufficializzati i tesseramenti di due componenti del nuovo staff tecnico. Si tratta del viceallenatore Antonio Vanacore e del collaboratore Emanuele Campilongo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA