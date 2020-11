Un altro tesserato della Cavese è risultato positivo dai tamponi effettuati nelle ultime ore. Scattato immediatamente l'isolamento domiciliare, così come già avvenuto per gli altri risultati contagiati da precedenti test.

L'esordio di Maiuri sulla panchina biancoblu sarà caratterizzato da sei assenze, che comprendono appunto atleti positivi e infortunati. Out il portiere Russo, il jolly Nunziante, i centrocampisti De Luca e Zedadka, oltre agli attaccanti De Rosa e Oviszach.

Torna invece tra i disponibili il reintegrato Germinale, per il quale potrebbe esserci spazio a partita in corso. Gara particolare quella del Ceravolo per l'esperto attaccante, che sette stagioni fa ha indossato la maglia del Catanzaro, collezionando 25 presenze e 4 gol in Serie C1. Qui di seguito l'elenco degli atleti partiti per la trasferta calabrese.

Portieri: 1 Bisogno, 12 D’Andrea, 22 Paduano

Difensori: 2 Matino, 3 Ricchi, 13 Marzupio, 17 Tazza, 26 Cannistrà, 27 De Franco, 36 Semeraro

Centrocampisti: 4 Migliorini, 8 Favasuli, 11 Onisa, 15 Cuccurullo, 31 Esposito, 34 Pompetti

Attaccanti: 7 Russotto, 9 De Paoli, 18 Montaperto, 20 Germinale, 24 Forte, 35 Senesi, 37 Vivacqua

