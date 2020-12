Due assenti in casa Cavese in occasione del test in famiglia del pomeriggio. Mister Maiuri non ha potuto impiegare il playmaker Migliorini, fermato da un fastidio a un tallone e l'altro centrocampista Oviszach: entrambi hanno sostenuto un lavoro specifico differenziato.

Ricchi e Russotto hanno firmato le reti realizzate nella sgambatura odierna, nella quale il tecnico ha provato le soluzioni in vista dell'impegno esterno di domenica prossima contro il Catania.

La gara, in programma domenica 6 dicembre prossimo, sarà disputata allo stadio Angelino Nobile di Lentini, con inizio fissato alle 15.00. Anche la Serie C, intanto, resta in attesa di quanto il Coni deciderà in base alle limitazioni imposte dal nuovo Dpcm in tema di prevenzione del contagio da Covid-19.

La Cavese intanto proseguirà la preparazione domani pomeriggio ancora a Pregiato, mentre per sabato mattina mister Maiuri ha fissatoi la seduta di rifinitura al Simonetta Lamberti.

