L'avventura di Bruno El Ouazni e Salvatore Sandomenico alla Cavese sembra essere al capolinea. I due attaccanti sono stati infatti esclusi dalla lista dei convocati per la difficile gara interna di domani contro la Reggina, capolista del girone C di Serie C.



Nei giorni scorsi lo stesso diggì Peppino Pavone aveva chiaramente detto che la società si aspettava di più dai due atleti, di fatto collocandoli in lista di sbarco per la finestra invernale del calciomercato professionistico. Dunque, due pedine in meno per mister Campilongo, che avrà a disposizione una squadra a dir poco incerottata contro la prima della classe.



Mancheranno all'appello infatti Bisogno, Guadagno, Nunziante, Lulli, Germinale e Addessi, tutti in bacino di carenaggio per problemi fisici di varia natura. Mister Campilongo ha convocato per la prima volta il portiere D'Andrea, rientrato nei giorni scorsi dal prestito alla Fidelis Andria e il centrocampista Mirante, classe 2001, proveniente dal Benevento. © RIPRODUZIONE RISERVATA