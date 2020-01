Il gol nell'amichevole in famiglia del giovedì, poi la firma con la sua nuova squadra. Valentino Cernaz è un nuovo calciatore della Cavese. Attaccante esterno sinistro classe 1998, l'atleta argentino proviene dal Pescara che lo ha prelevato dalle giovanili del River Plate due anni fa. Nella scorsa stagione Cernaz ha indossato la casacca del Fano, in Serie C.



Intanto, il viceallenatore Antonio Vanacore ha subito una squalifica di 2 mesi in accordo con la Procura Federale secondo l'articolo 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva. Il procedimento a suo carico si riferisce alla stagione 2017-2018. In particolare Vanacore aveva sottoscritto - il 27 marzo 2018 - un accordo economico fino al 30 giugno 2018 come allenatore in seconda del Pomigliano, allora militante in Serie D, «svolgendo tali funzioni fino alla scadenza dell’accordo senza tesserarsi per la società».



Il fascicolo relativo a Vanacore era stato trasmesso alla Procura Federale dal Collegio Arbitrale, al quale il tecnico aveva fatto ricorso lo scorso anno, per ricevere spettanze arretrate dal Pomigliano. © RIPRODUZIONE RISERVATA