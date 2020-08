Un gruppo composto per la maggior parte di giovani è quello che lavora da alcuni giorni nel ritiro di Nusco. La Cavese lavora parallelamente in campo per il pre-campionato e nella stanza dei bottoni per mettere a disposizione di Giacomo Modica qualche altro tassello di esperienza.



Linea verde sì, con annessi “introiti” per l'impiego di atleti giovanissimi. Ma c'è pure bisogno di qualche altra guida in campo per gli “under” in gruppo. Ad esempio in difesa: Marzorati e il nuovo acquisto De Franco sono gli unici due over 30 tra ragazzi nati dal 1999 al 2002. O magari in mediana, dove il vicecapitano Favasuli conta su Lulli e Matera per smaliziare ulteriormente i baby.



Qui di seguito l'elenco completo dei calciatori attualmente a lavoro a Nusco.

PORTIERI: Luca Bisogno (2000), Alessandro D’Andrea (2000), Gennaro Paduano (2003) e Ciro Luca Vivace (2003).

DIFENSORI: Paolo Cannistrà (2000), Ciro De Franco (1988), Giovanni Donzetti (2002), Claudio Galfano (1999), Alessandro Gargiulo (2000), Lino Marzorati (1986), Manuel Marzupio (2000), Vincenzo Polito (1999) e Niccolò Ricchi (2000);

CENTROCAMPISTI: Gerardo Digilio (2002), Francesco Favasuli (1983), Gianmaria Guadagno (2000), Luca Lulli (1991), Antonio Matera (1996) e Christian Nunziante (2000);

ATTACCANTI: Cristian Cesaretti (1987), Andrea De Paoli (1999), Claudio De Rosa (1981), Daniele Di Bari (2001), Domenico Germinale (1987), Thomas Riviera (2001) e Andrea Russotto (1988). © RIPRODUZIONE RISERVATA