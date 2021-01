Primo punto per la Cavese nella gestione Campilongo. Dopo i ko con Palermo e Avellino, gli aquilotti muovono di nuovo la classifica col pareggio esterno di Vibo Valentia. Gara da ex per mister Campilongo, ma pure per l'attaccante Bubas, autore del gol che permette ai biancoblu di riequilibrare le sorti del match dopo il vantaggio firmato da Berardi.

Tutto nei primi 20 minuti di una partita che non offre grandissimo spettacolo. I due portieri infatti vivono un pomeriggio tutto sommato tranquillo. Pochi i tiri nello specchio della porta su entrambi i versanti, con la Cavese che ha sprecato al 94' un rapido contropiede che avrebbe potuto interrompere un lunghissimo digiuno: l'ultimo successo risale infatti al 28 ottobre, data del blitz a Bisceglie nel recupero della seconda giornata.

Ora la formazione di mister Campilongo sarà chiamata a capitalizzare al meglio i prossimi due turni casalinghi contro Bisceglie e Paganese, intervallati dall'infrasettimanale contro il Bari. Gare, soprattutto quelle del Lamberti, da capitalizzare al massimo per dare finalmente una svolta a questo campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA