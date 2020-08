Completato il ciclo di esami medici per scongiurare il pericolo contagio per altri tesserati biancoblu. La Cavese ha ricevuto ieri sera buoni riscontri per ciò che concerne tamponi e test sierologici, di fatto avendo il via libera per l'inizio del ritiro pre-campionato.



Da oggi la squadra lavorerà allo stadio comunale di Nusco, agli ordini dello staff tecnico guidato da Giacomo Modica. In organico non ci sarà più il giovane attaccante Simone Addessi, che ha risolto consensualmente il rapporto contrattuale che lo legava al club di patron Massimiliano Santoriello.



In maglia biancoblu il 25enne di Latina ha collezionato 16 presenze e 1 gol nello scorso campionato di Serie C. © RIPRODUZIONE RISERVATA