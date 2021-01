Sergio Nicolas Bubas alla prima convocazione con la maglia della Cavese. L'attaccante, ultimo arrivo in casa biancoblu, è stato inserito nella lista degli atleti che parteciperanno alla gara interna di domani contro il Palermo.

Il nuovo esordio di Campilongo sulla panchina degli aquilotti è caratterizzato da qualche emergenza, soprattutto in linea mediana. Sono infatti solo quattro i centrocampisti di ruolo convocati per domani: Pompetti, Matera, Favasuli e Cuccurullo i disponibili, con quest'ultimo probabilmente destinato ad accomodarsi inizialmente in panchina.

La lista degli assenti, oltre allo squalificato Matino - che salterà anche la gara di Avellino - comprende anche gli infortunati Lulli, Esposito e capitan De Rosa.

Qui di seguito l'elenco completo dei convocati da mister Campilongo per la prima gara del 2021.

PORTIERI: 1 Bisogno, 22 Paduano, 38 Russo

DIFENSORI: 3 Ricchi, 13 Marzupio, 17 Tazza, 26 Cannistrà, 27 De Franco, 28 Nunziante, 36 Semeraro, 39 Granata

CENTROCAMPISTI: 8 Favasuli, 15 Cuccurullo, 21 Matera, 34 Pompetti

ATTACCANTI: 7 Russotto, 18 Montaperto, 19 Oviszach, 20 Germinale, 35 Senesi, 37 Vivacqua, 40 Bubas

