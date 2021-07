Cavese, c'è il primo acquisto ufficiale: prima esperienza a casa per Altobello

Errico Altobello giocherà per la prima volta «a casa». Il difensore di Cava de' Tirreni è infatti il primo acquisto della Cavese targata Fusco-Ferazzoli.

L'esperto centrale, cresciuto nel settore giovanile della Salernitana, è stato obiettivo del club metelliano praticamente in ogni sessione di calciomercato dell'ultimo triennio in Serie C. Risolvendosi però sistematicamente con una fumata.

Stavolta è andata meglio e sarà dunque Altobello il perno della retroguardia per il prossimo torneo di Serie D, un leader importante per un reparto che nella scorsa stagione ha evidenziato un bel po' di lacune.

In chiave mercato, la Cavese si sarebbe messa sulle tracce di Giuseppe Palma, playmaker sbocciato nel settore giovanile del Napoli, che nell'ultima stagione ha indossato la maglia del Fc Messina nel girone I di Serie D. Centrale con un'importante esperienza in Serie C, Palma si è messo in evidenza nella scorsa stagione anche per spiccate doti realizzative, chiudendo l'annata con ben 8 reti all'attivo.