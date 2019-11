Gli attaccanti Sandomenico e Goh si aggiungono alla lista di indisponibili in casa Cavese per la trasferta di Viterbo. I due sono stati fermati rispettivamente da una distorsione a una caviglia e da un problema muscolare alla coscia sinistra.



Contro la Viterbese mister Campilongo dovrà rinunciare anche all'altro centravanti El Ouazni, al lungodegente Lulli e al difensore centrale Marzorati. Quest'ultimo, tuttavia, ha ripreso a lavorare regolarmente coi compagni e dovrebbe tornare disponibile dal prossimo impegno di campionato contro il Monopoli.



Per completare la batteria offensiva, il trainer biancoblu ha convocato anche il giovane Montaperto, classe 2002, attaccante della formazione Berretti. Qui di seguito l'elenco completo dei convocati.



Portieri: 1 Kucich, 12 Bisogno, 31 Nunziata

Difensori: 2 Polito, 3 D’Ignazio, 13 Marzupio, 20 Rocchi, 23 Galfano, 25 Spaltro, 26 Matino, 28 Nunziante

Centrocampisti: 4 Castagna, 8 Favasuli, 11 Sainz-Maza, 21 Matera, 27 Guadagno, 33 Bulevardi

Attaccanti: 7 Di Roberto, 10 De Rosa, 14 Addessi, 16 Montaperto, 18 Germinale, 30 Russotto © RIPRODUZIONE RISERVATA